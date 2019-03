La ditta che ha eseguito i lavori sta smontando in queste ore il ponteggio. L’intervento si era reso necessario per dei problemi al tetto che avevano portato Piunti a firmare un’ordinanza di chiusura temporanea

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 18 marzo riapre la piscina comunale, dopo i problemi al tetto che hanno interessato la struttura nelle scorse settimane. Si è concluso, infatti, come comunica Viale De Gasperi, l’intervento di somma urgenza per la manutenzione della copertura

“La ditta Metal Jack di Stella di Monsampolo sta ultimando lo smontaggio del ponteggio che ha utilizzato per l’intervento, eseguito in regime di somma urgenza, per la manutenzione di alcune parti ammalorate della copertura della piscina comunale “Gregori” si legge in una nota del Comune “pertanto da lunedì 18 marzo la piscina tornerà ad essere agibile.

“L’intervento, durato due settimane e costato circa 15mila euro” comunicano sempre dall’ente “si era reso necessario dopo il riscontro di alcune criticità che avevano indotto il sindaco Pasqualino Piunti a firmare un’ordinanza di chiusura temporanea“.

