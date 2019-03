Domenica 17 marzo tradizionale pranzo sociale al Bar Canarino per avviare la stagione di allenamenti e gare

MARTINSICURO – Inizia ufficilamente domenica 17 marzo la stagione dell’Arm Associazione Rematori Martinsicuro con il tradizionale pranzo sociale presso il Bar “Canarino” dalle ore 12. La giornata sancirà anche l’avvio ufficiale dell’attività sportiva dell’Associazione e servirà per illustrare le nuove sfide ed il futuro campionato che l’Arm si appresta a disputare.

“L’Associazione Rematori Martinsicuro è un pezzo della storia sportiva, associativa e marinara del nostro territorio che svolge, da moltissimi anni, una importante attività non solo tra gli appassionati, ma anche a contatto tra la gente” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri, che porteranno il saluto dell’Amministrazione truentina nel corso del tradizionale pranzo sociale: “Ovviamente l’augurio è che possa arrivare una nuova stagione di successi e soddisfazioni per l’Arm e per tutti i suoi tesserati”.

