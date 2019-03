PUBBLIREDAZIONALE – Il 16 marzo, laboratorio di origami con carta e fil di ferro; 22 marzo, realizzazione a mano di album fotografici; 31 marzo lettering e calligrafia per preparare la tavola di Pasqua. Gli workshop si tengono in Via Custoza n.41 a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da piccoli sogni nascono grandi idee e le idee portano sempre novità e crescita. Sembra giovane, ma Teorema festeggia nel 2019 il trentennale di attività e non mancano mai slancio e voglia di rinnovamento.

Da questo desiderio di celebrare l’anniversario è nata l’idea del Pop-Up Shop, un modo nuovo di concepire un negozio temporaneo, fatto di novità e di idee in movimento.

E’ iniziata la sequenza di appuntamenti con le specialiste che si susseguiranno per tutto il percorso, con un appuntamento che ha subito fatto registrare il massimo gradimento: il 9 marzo Lucia Locatelli di Impressioni ha presentato un workshop in cui si è lavorato e inciso sulla gomma per realizzare timbri ispirati alle forme e ai colori botanici.

Sabato 16 ci sarà Lucia di #Fiorigami: con lei si imparerà a realizzare incantevoli fiorellini di carta, uniti in una ghirlanda in fil di ferro.

Nel terzo workshop, il 22 marzo e a grande richiesta con replica il giorno successivo, in compagnia di Maria Silenzi si esplorerà lo Scrapbooking, realizzando a mano un album per le foto.

L’ultimo appuntamento, il 31 marzo, vedrà protagoniste Sandra e Valeria con la collaborazione di Sara Caiazzo: confezioneranno una decorazione per la tavola di Pasqua con introduzione alle tecniche del lettering e della calligrafia.

Pop-Up Shop per tutto il mese di Marzo lo trovate in Via Custoza n.41, in pieno centro a San Benedetto del Tronto.

