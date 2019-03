Originario di Manchester, 56 anni, ex Vigile del Fuoco, da 12 viaggia per sensibilizzare sui problemi connessi con l’ambiente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha accolto all’ingresso del Municipio Martin Hutchinson, 56 anni, e il suo fedele cane Starsky che sta girando il mondo a piedi per sensibilizzare amministrazioni locali e cittadini sull’importanza di difendere l’ambiente.

Le sue gambe hanno viaggiato per 34 mila chilometri in America Latina e oltre 17 mila in Europa. Partito nel lontano 2006 dalla sua nativa Manchester, l’ex vigile del fuoco viaggia su una sorta di bicicletta, una Recumbent Trcycle, con bandiera del Regno Unito e la scritta Starsky & Hutch. Ad ogni fermata Martin porta avanti il suo obiettivo di mostrare agli studenti delle scuole i rifiuti che l’essere umano getta sul pianeta.

