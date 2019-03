Appuntamento venerdì 15 marzo. Ingresso libero. La band torinese è al suo secondo lavoro discografico, nel quale rielabora i suoi dark e new wave degli anni ’80 e ’90

GROTTAMMARE – Serata musicale con il gruppo “Someday” di Collegno (Torino) all’Osteria dell’Arancio, nel Paese Alto di Grottammare. Il gruppo, attivo da anni nel panorama indie italiano, si esibirà venerdì 15 marzo presentando dal vivo il loro lavoro “Una Giornata Breve“.

Secondo lavoro discografico, registrato al Garage Ermetico di Collegno, con la produzione artistica di Cristiano Lo Mele dei Perturbazione e uscito il 7 dicembre 2018, “Una Gionata breve” contiene sei brani cantati in italiano, che mixano progressive e alternative rock in puro stile anni ’90, per sei racconti di vita quotidia-na velati di inquietudine. Ingresso gratuito.

L’obiettivo dei Someday è mettere a fuoco il genere che sul quale la band è impegnata da tempo in una costante ricerca: un mix di pop, progressive, alternative rock in puro stile anni ’90 e dark/new wave, il tutto condito da una produzione essenziale, che mira a valorizzare la musica senza ricorrere a ridondanze espressive. I testi sono racconti di episodi di vita quotidiana, sempre velati di inquietudine e di un tocco di mistero: filo con-duttore delle liriche del disco è la scoperta, da parte dei protagonisti delle canzoni, di non stare vivendo la vita che vorrebbero.

