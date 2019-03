SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono sei i sambenedettesi che hanno ricevuto l’attestato di frequenza per il primo anno di Scuola Politica della Lega dopo sei mesi di lezioni in cui si sono confrontati con Ministri, Parlamentari, Giornalisti e Professori Universitari. Il gruppo di San Benedetto ha visto tra i partecipanti il Coordinatore Provinciale Giovani di Ascoli Piceno Alfio Salvatore D’Urso, il Consigliere Comunale Emidio Del Zompo, i militanti Alessandro Larovere e Michele Brienza, le tesserate Lara Facchini e Barbara Nico.

La consegna dei diplomi è avvenuta alla presenza del Ministro degli Interni e Segretario Federale Lega Matteo Salvini, che insieme al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e al Senatore e ideatore della Scuola Politica Armando Siri si è complimentato con gli studenti provenienti da tutta Italia.

Soddisfatta la coordinatrice locale Laura Gorini per questo impegno durato sei mesi e che ha visto trasferte di diversi giorni a Milano dei partecipanti: “Si tratta di un percorso altamente formativo della durata di due anni, che io stessa ho frequentato e che ho consigliato a tutti i membri del nostro gruppo, proprio per l’alto valore didattico ed esperienziale. La scuola, curata da Armando Siri, è stata fortemente voluta da Matteo Salvini e rappresenta un unicum nel panorama politico italiano e non solo. Mai come oggi la classe dirigente politica è chiamata a strutturarsi, applicarsi e approfondire”.

