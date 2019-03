Volantinaggio, dove si spiegheranno le ragioni di una situazione in cui a fronte di una realtà socio-economica rilevante, corrisponde un esiguo investimento sul fronte della sicurezza, in termini di risorse economiche e umane, da parte degli enti preposti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Polizia scende in piazza.

Le segreterie provinciali Siulp di Ascoli Piceno, Fermo Ancona, Macerata e Pesaro Urbino insieme alla Segreteria Regionale saranno il 15 marzo in piazza Matteotti/Viale Secondo Moretti a San Benedetto del Tronto, dalle 11 alle 13 per dire che “San Benedetto e la Riviera meritano più attenzione sul fronte sicurezza”.

Lo faranno attraverso un volantinaggio, dove si spiegheranno le ragioni di una “situazione in cui a fronte di una realtà socio-economica rilevante, corrisponde un esiguo investimento sul fronte della sicurezza, in termini di risorse economiche e umane, da parte degli enti preposti”.

“Ciò sta comportando una compressione dei diritti dei pochi Poliziotti in servizio presso il Commissariato e la Polizia Stradale, nonché una percezione di insicurezza generalizzata in tutta la riviera picena” si legge in una nota.

L’iniziativa sarà la prima di una serie, che vedrà il maggiore sindacato di Polizia impegnato in una serie di incontri con i rappresentanti politici del Territorio, con le Istituzioni e con i molteplici soggetti sociali che operano all’interno della nostra comunità.

