E’ accaduto intorno alle 19 del 13 marzo. Auto e scooter secondo le prime indiscrezioni. Sanitari per i soccorsi, Vigili Urbani per i rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Necessarie le cure mediche per uno scontro stradale a San Benedetto.

E’ successo in via Manara, alle 19, un incidente che ha visto coinvolte un’auto e uno scooter secondo le prime indiscrezioni.

Polizia Municipale sul posto per i rilievi, ancora in corso, per chiarire la dinamica del sinistro. Personale sanitario del 118 è giunto in ambulanza per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Registrato del traffico a causa dei vari interventi successivi all’incidente.

