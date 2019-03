GROTTAMMARE – Novità per gli anziani e i nonni.

Per le vacanze estive in montagna rivolte alla terza età, quest’anno il comune di Grottammare propone Malè, località nel cuore della Val di Sole in provincia di Trento.

Il soggiorno si svolgerà dal 16 al 29 giugno; la quota di partecipazione è stabilita in 590 euro e prevede la pensione completa.

Le domande vanno presentate entro il 19 aprile su moduli reperibili in municipio (I piano – servizi sociali) o nel centro sociale “C. Fulgenzi” a Zona Ascolani. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio comunale di riferimento (0735.739223). Saranno ammesse le prime 50 domande pervenute all’ufficio Protocollo del Comune.

Malè è una località che si trova a 737 metri slm abitata da 2 203 persone. Per storia e vocazione è l’essenza della Val di Sole e capoluogo della Comunità della Valle di Sole. Geograficamente, è al centro del triangolo formato dalle Dolomiti di Brenta, che sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO, da Madonna di Campiglio e dal Parco Nazionale dello Stelvio.

