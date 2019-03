GROTTAMMARE – Prosegue la rassegna “Sguardi di donne”.

Sabato 16 marzo, alle ore 17, presso la sala consiliare del comune di Grottammare, Matilde Menicozzi presenta il suo ultimo libro “Disegnando/Poetando”. Una raccolta di poesie e tavole a colori realizzate dall’autrice.

L’opera curata dal grafico Professor Tonino Ticchiarelli, con foto di Orlandi Rocco, è stata publicata dall’edizione “Librati” di Giorgio Pignotti.

Il libro è dedicato a Daniela Caponi, prima donna medico veterinario dell’ASUR di San Benedetto del Tronto, scomparsa due anni fa.

L’incontro sarà presentato da Francesca Romana Vagnoni, presidente della Consulta delle pari opportunità.

La Menicozzi, conosciuta sul territorio anche per essere stata Dirigente in provincia e, per un decennio, assessore alla cultura al Comune di Grottammare, ci presenta un libro di grande intensità.

Ordinato in modo cronologico decrescente, il suo “diario poetico” spazia dalle poesie della maturità a quelle della giovinezza. Una storia raccontata in versi, con una particolare sensibilità e leggerezza, che unisce le liriche ai disegni ad acquerello, per regalarci un’opera di grande forza espressiva.

Il libro contiene la postfazione del giornalista del TG1 Vincenzo Mollica. Per l’occasione sarà proiettato un video con un suo intervento sul libro della Menicozzi.

L’evento fa parte delle manifestazioni organizzate dal Comune di Grottammare, dalla Consulta per le pari opportunità e dalla Fondazione Libero Bizzarri, nell’ambito della manifestazione “Sguardi di Donne”, che si svolge a Grottammare per tutto il mese di marzo, coordinate dalle assessore Monica Pomili e Alessandra Biocca.

