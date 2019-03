In questi giorni è in corso la 26^ edizione del Moscow International Travel & Tourism Exhibition, fiera internazionale del turismo che costituisce uno dei massimi appuntamenti mondiali per chi opera nel settore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piunti in missione in Russia per la promozione turistica della città. Il sindaco è partito assieme al presidente della Confcommercio Fausto Calabresi, i due hanno fatto una comparsa allo stand della regione Marche alla 26esima edizione della MITT, Moscow International Travel & Tourism Exhibition, fiera internazionale del turismo che costituisce uno dei massimi appuntamenti mondiali per chi opera nel settore.

Il sindaco ha partecipato ieri al workshop promosso dalla società Comitel e a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni Veneto e Sardegna: il suo intervento è stato molto apprezzato dagli operatori turistici presenti, in particolar modo quando ha descritto i palmizi che caratterizzano la città. “Il messaggio che ho voluto trasmettere – spiega Piunti – è che desideriamo che chi lascia la città dopo esserne stato ospite si porta con sé un’emozione che conserverà a lungo”.

Tra i tanti visitatori dello stand delle Marche (le brochure della città sono andate quasi esaurite), da segnalare l’ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano che si è complimentato per l’organizzazione e ha ricevuto dal sindaco Piunti una statuetta raffigurante il Gabbiano Jonathan e un libro sulla città.

