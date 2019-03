SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in vista per San Benedetto e la riqualificazione del tratto Nord del Lungomare. DI seguito una nota stampa diramata da Viale De Gasperi.

“Questa mattina il vicesindaco Andrea Assenti, in assenza del Sindaco in missione in Russia, ha sottoscritto l’atto di accettazione del contributo assegnato dalla Regione Marche per la pista ciclabile del lungomare nell’ambito della gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinato al completamento della ciclovia adriatica.

Si tratta per la precisione di un’assegnazione aggiuntiva di 132mila euro circa (resasi disponibile alla luce delle ulteriori assegnazioni previste dalla legge finanziaria 2019) che va ad aggiungersi ai 240mila euro già assegnati in sede di formulazione, nell’agosto 2018, della graduatoria dei Comuni assegnatari dei fondi Fesr destinati a questo scopo.

In questo modo, il totale del contributo ottenuto da San Benedetto con il suo progetto denominato “Bicycle Water Front” ammonta a 373.333,33 euro, pari al 70% dell’importo necessario per realizzare la prosecuzione della pista ciclabile nel tratto del lungomare nord che sarà interessato dalla riqualificazione”.

