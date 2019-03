SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata, quella del 12 marzo, piena di novità in Riviera.

Oltre al concerto di Calcutta, annunciata la presenza di un altro importante gruppo della scena italiana sul nostro territorio: i Subsonica.

La band torinese sarà in concerto a San Benedetto, al porto turistico, il 9 agosto.

Dopo un entusiasmante tour, con cui hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico, i Subsonica hanno annunciato nuove date per l’estate 2019, “8 Tour”, e San Benedetto è stata scelta.

Biglietti in vendita, su Ticketone, dalle ore 10 del 13 marzo.

Il gruppo di Torino è stato protagonista dagli anni ’90 ad oggi in tutta Italia e non solo. Otto album che hanno riscosso successo di critica e pubblico. Fra le canzoni più famose “Nuova Ossessione”, “Incantevole”, “Nuvole Rapide”, “Istrice” e tanti altri per arrivare ai più recenti come “Bottiglie rotte”.

L’ultima apparizione di Samuel & company nel Piceno risale all’estate 2016 al Festival “Cose Pop” di Centobuchi in piazza dell’Unità.

