GROTTAMMARE – Appuntamento sociale con un gradito ospite in Riviera.

Venerdì 15 marzo, a partire dalle ore 21, il filosofo Umberto Galimberti sarà al Kursaal di Grottammare per un incontro dal titolo “Il corpo in occidente”, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Body Line del Presidente Vincenzo Agostini e del vicepresidente Roberto Casagrande, con il patrocinio del Comune di Grottammare.

Umberto Galimberti, professore ordinario all’università Ca’ Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia e, dal 1985, membro ordinario dell’International Association for Analytical Psychology, ha pubblicato “Il corpo in Occidente”, in cui affronta la questione della corporeità e delle sue immagini mettendo in luce le costanti e le fratture che hanno contraddistinto la società occidentale, dalla Grecia Classica ai nostri giorni.

“Abbiamo organizzato – ha dichiarato Silvia Bellagamba, istruttrice di corpo libero, stretching e ginnastica posturale presso la palestra Body Line di Grottammare e docente di Posturologia Applicata e Attività Fisica Adattata al Master in Rieducazione Funzionale e Posturologia Applicata dell’Università di Urbino – perché il corpo, il suo riequilibrio e l’armonia necessaria per ottenere il benessere psicofisico non sono sufficientemente al centro dell’attenzione ed è giusto quindi parlarne. Anche se può sembrare l’esatto contrario, tutti gli interventi che operiamo sul nostro corpo, dall’allenamento alle diete, se non coordinati e realizzati in un’ottica olistica hanno un’efficacia limitata nel tempo”.

L’ingresso al seminario è libero.

