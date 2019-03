GROTTAMMARE – Pasqua alle porte, è pronto il programma di pulizia straordinaria per rendere Grottammare più attraente e per accogliere i primi turisti della bella stagione.

Per tale motivo, una serie di divieti temporanei di sosta, pena rimozione, compariranno da qui al mese prossimo nelle vie delle zone urbane interessate di volta in volta dagli interventi di taglio erba e pulizia meccanica delle strade.

Il calendario dei lavori parte giovedì prossimo, 14 marzo, con il primo quartiere in calendario che è Ischia II. Le vie interessate sono Pascoli e D’Azeglio. Proseguirà sabato 16, con l’intervento in via Alighieri, piazza Carducci e via Parini. La settimana seguente, toccherà alle vie Foscolo, Pirandello, Tassoni martedì 19, mentre giovedì 21 sarà la volta di via Manzoni, via Verga, via Boccaccio e via Petrarca.

Le opere verranno eseguite dal personale della Picenambiente spa. Il programma degli interventi è stato concordato tra l’assessorato alla Sostenibilità ambientale e la società di servizi ambientali e proseguirà fino venerdì 19 aprile. In caso di maltempo, le attività di pulizia verranno rinviate a data da stabilire.

In ogni caso, i residenti delle zone coinvolte sono invitati a fare attenzione alla segnaletica di divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, che comparirà nelle 48 ore antecedenti i lavori.

