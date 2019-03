Il 3-0 contro il Giulianova permette alla De Mitri Volley Angels Project, per la prima volta dall’inizio della stagione, entra nella zona blu della classifica, uscendo dalle ultime quattro posizioni della graduatoria della serie B2 femminile

PORTO SAN GIORGIO – Battendo con un netto 3-0 (19, 11, 22) il Giulianova, la De Mitri Volley Angels Project per la prima volta dall’inizio della stagione entra nella zona blu della classifica, uscendo dalle ultime quattro posizioni della graduatoria della serie B2 femminile.

Nonostante la pesantissima assenza dell’opposta Tiberi (una delle maggiori realizzatrici rossoblù), fermata alla vigilia da un infortunio, la formazione di coach Napoletano ha sfoderato una prestazione tutta grinta, allungando così la striscia positiva che l’ha portata a risalire la china.

Una delle maggiori protagoniste della partita è stata Cecilia Stecconi che, chiamata a sostituire la Tiberi, ha giocato una gara di un’intensità impressionante, martellando il muro abruzzese in ogni occasione e portando nel paniere della De Mitri molti dei punti realizzati.

Nei primi due set la partita non ha avuto molta storia, con Benazzi e compagne in vena e le giuliesi di coach Di Berardino a cercare di rintuzzare gli attacchi delle padrone di casa.

Solo nel terzo set che l’incontro ha trovato un po’ di equilibrio con le due squadre che sono arrivate nei pressi dell’epilogo a ridosso una dell’altra, ma con uno scatto di reni erano ancora le ragazze della De Mitri a chiudere il parziale in proprio favore, vincendo l’incontro e compiendo un importantissimo salto in classifica.

Questa la formazione della De Mitri Volley Angels: Pierantoni, Pepa, Benazzi, Salvucci, Levantesi, Conforti (L1), Stecconi, Piersimoni, Baldassarri, Quaglietti (L2), Macchini, De Toma. All. Napoletano e Ciotola.

Nulla però è ancora deciso e il cammino verso la salvezza è ancora lungo per la formazione del d.s. Taffoni che sabato sarà impegnata sul difficile campo della Pieralisi Jesi. L’entusiasmo regalato dalla vittoria e dalla prima volta fuori dalla zona retrocessione però daranno a Pierantoni e socie un’ulteriore forza che serve per affrontare senza timori reverenziali i prossimi appuntamenti delle rossoblù, alla ricerca di un traguardo importantissimo per tutto l’ambiente di Volley Angels Project.

