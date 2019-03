Le esibizioni si svolgeranno presso l’Auditorium Silvio Giorgetti dell’Istituto, in via Giovanni XXIII 52 a San Benedetto del Tronto, con ingresso libero per tutti coloro che vorranno assistere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Musica che passione. Ai nastri di partenza per il quinto anno consecutivo i “Giovedì Musicali” del Vivaldi, attesissime esibizioni pubbliche degli allievi.

Il programma prevede che i concerti abbiano inizio alle ore 18.30 dei seguenti giovedì: 14, 21 e 28 marzo 2019.

Le esibizioni si svolgeranno presso l’Auditorium Silvio Giorgetti dell’Istituto, in via Giovanni XXIII 52 a San Benedetto del Tronto, con ingresso libero per tutti coloro che vorranno assistere.

Sono previste esecuzioni solistiche o di musica da camera della classi di Violino (Paolo Incicco), Violoncello (Daniela Tremaroli), Flauto Traverso (Rita Cocivera), Chitarra Classica (Francesca Cacciagrano), Pianoforte Classico (Daniela Bastiani, Daniela Pacini e Umberto Jacopo Laureti), Canto Moderno (Leonardo Ciabattoni), Chitarra Moderna (Cristiano Corradetti), Pianoforte Moderno (Daniela Munda), Batteria (Giacomo Correnti) e Sassofono (Carla Poli); si esibirà infine l’Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi (Emiliano Finucci).

Obiettivo dei “Giovedì Musicali” è il perseguimento dei principi fondatori dell’Istituto e cioè che l’educazione musicale e la pratica strumentale sono momenti fondamentali nel processo formativo di un individuo.

Con la sua offerta varia e diversificata e tramite i suoi Docenti, tutti laureati in musica presso i Conservatori Statali, l’Istituzione Vivaldi dà a ognuno la possibilità di avvicinarsi alla musica per uno studio classico – tradizionale (seguendo i programmi dei Conservatori) o semplicemente per pura passione.

Si parte con “Crescere con la Musica” da 0 a 3 anni, si prosegue con la “Propedeutica Musicale” da 4 a 7 anni, per poi eventualmente scegliere l’apprendimento di uno strumento musicale (Corsi Classici, Corsi Moderni e Orchestra Giovanile).

Un appuntamento dunque da non perdere per assistere ad una performance artistica variegata e coinvolgente, che vedrà l’esibizione di tantissimi talenti locali.

