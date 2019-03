SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalla mattinata dell’11 marzo è disponibile in edicola il giornale cartaceo di Riviera Oggi, numero 1184.

Per il nostro quotidiano un’edizione in formato più grande e ricca di informazioni, di approfondimenti e di rivelazioni, oltre naturalmente a sei pagine su Lunedì Sport dedicate (purtroppo) al tonfo in casa contro il Vicenza.

Tanti gli argomenti presenti nel quotidiano e spazio alle notizie della Riviera e del Piceno. Cronaca, politica, Samb, sanità, eventi e tanto altro.

IL SOMMARIO

Pagina 3 – L’editoriale del Direttore;

Pagina 4 – Picenambiente, i sindacati: “Raccolta differenziata, servono due operatori per camion”;

Pagina 5 – Rincari tasse a San Benedetto. Si discute di parcheggi blu, insegne e tassa di soggiorno;

Pagina 6 – Sanità Picena, parla l’ex direttore del Dea: Mario Narcisi;

Pagina 7 – Festa della Donna, all’Hotel Calabresi di San Benedetto un convegno sul coraggio;

Pagina 8 – Prezzi case nella Riviera Picena, un report del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Ascoli;

Pagina 9, 10, 11, 12 e 13 – Lunedì Sport con immagini, interviste, statistiche, pagelle, risultati e classifica post Samb-Vicenza, match di Lega Pro, girone B;

Pagina 14 e 15 – Appuntamenti culturali dall’11 al 17 marzo nelle Marche e in Abruzzo;

Pagina 17 – Turismo, convegno e nuova App dalla Banca di Ripatransone e del Fermano;

Pagina 18 e 19 – Spazio alle imminenti elezioni di Monteprandone e alle primarie del Pd per il candidato sindaco. Cappella e Ruggieri dicono di sì, Loggi non presenta candidatura;

Pagina 20 – Cultura a Grottammare. A maggio arriva il comico barese Uccio De Santis per le selezioni di “Cabaret, amoremio!”, all’Ospitale spazio alla danzamovimentoterapia;

Pagina 21 – Focus su Acquaviva Picena. Vecchio o nuovo polo, Acquaviva vuole (e merita) una vera scuola;

Pagina 22 – Servizi utili: Orari delle Sante Messe, il Vangelo di domenica 17 marzo e le Farmacie di turno;

Ventiquattro pagine da conservare al costo di soli due euro.

