Sul luogo soccorsi e Forze dell’Ordine per i rilievi, ancora in fase di accertamento. E’ accaduto nella serata dell’11 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità davvero difficile su tutto il territorio.

Nella serata dell’11 marzo si è verificato un tamponamento fra auto sulla Sopraelevata a San Benedetto.

Sul luogo i soccorsi, personale sanitario del 118, e Forze dell’Ordine per i rilievi. Cause ancora in fase di accertamento ma probabilmente il maltempo odierno potrebbe aver causato o facilitato il sinistro.

