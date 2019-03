Bilancio della Questura. In azione Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per evitare situazioni sgradevoli e comportamenti non idonei

TERAMO – La provincia di Teramo presa d’assalto dai giovani del Centro Italia.

Oggi, 11 marzo, circa 4 mila studenti hanno raggiunto il Santuario di San Gabriele a bordo di 65 bus e molti veicoli privati. Si è svolta la benedizione delle penne in occasione dei cento giorni all’esame di Maturità.

Una vera “task force”, quella indetta dalla Questura di Teramo, per l’evento. In azione Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per evitare situazioni sgradevoli e comportamenti non idonei a causa di abuso di alcool o peggio droga.

Controlli, anche da parte delle Polizie Municipali, alla partenza e all’arrivo ma anche durante il viaggio. In ausilio la Croce Rossa e quella Bianca con personale sanitario. Aiuto prezioso anche da diverse associazioni di volontariato.

Solo cinque i giovani costretti alle cure mediche per abuso e intossicazione da alcool.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 221 volte)