In funzione tre nuove telecamere. Fondi in arrivo anche per sistemare quelle non funzionanti già presenti

MARTINSICURO – Il Comune di Martinsicuro acquista tre nuove telecamere di videosorveglianza, un server e rimette in funzione gli apparecchi non funzionanti.

Prosegue l’azione messa in campo dall’Amministrazione truentina per aumentare e migliorare l’azione di controllo del territorio. Il Comune infatti ha appena acquistato tre nuove telecamere per la videosorveglianza e stanziato i soldi per rimettere pienamente in funzione le apparecchiature rotte o malfunzionanti già dislocate sul territorio comunale. Infine, per rendere più efficiente l’azione di monitoraggio, si è provveduto ad acquistare un nuovo server, posizionato all’interno del Comando della Polizia Municipale, in grado di gestire in maniera ottimale tutte le apparecchiature.

“Le tre nuove videocamere sono state posizionate in piazza Cavour, all’interno della pista di pattinaggio dell’area del “Tempo Libero” e in piazza A. Magnani, tre luoghi sensibili del nostro territorio e che meritano una particolare attenzione” dichiarano il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani. “Al momento sono 18 gli apparecchi per la videosorveglianza posizionati lungo tutto il territorio comunale, ma l’Amministrazione è intenzionata ad implementare questi numeri con l’acquisto di nuovi e sempre più sofisticati apparecchi da posizionare in altre aree sensibili tra Martinsicuro e Villa Rosa al fine di avere un monitoraggio sempre più preciso e puntuale della nostra Città e, in particolare, delle zone ritenute più a rischio”.

Per l’acquisto delle nuove telecamere, del server e per aver rimesso in funzione gli apparecchi rotti la spesa si aggira intorno ai 18 mila euro. “Di questi – sottolinea il Sindaco Vagnoni – 10 mila euro sono arrivati dal “fondo per la sicurezza” che abbiamo creato grazie alla riduzione del 10% delle indennità di Sindaco, assessori e Presidente del Consiglio, una operazione che siamo intenzionati a ripetere con l’obiettivo di dare sempre maggiore sicurezza ai nostri cittadini”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)