SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La salute sarà protagonista della Riviera nei prossimi giorni a venire.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, nonché vicepresidente dell’Ambito sociale 21, Emanuela Carboni ha presentato in conferenza stampa il convegno, promosso in coincidenza con il mese di marzo tradizionalmente dedicato alla donna, dal titolo “Menopausa + movimento = Benessere in Movimento” che si svolgerà venerdì 15 marzo nella Sala Consiliare del Comune. L’evento sarà accessibile alle persone sorde, poiché sarà garantito il servizio di interpretariato “LIS”.

Simona Marconi, coordinatrice dell’Ambito territoriale 21 che promuove l’incontro, ha evidenziato che esso ha lo scopo da una parte di voler informare ed indirizzare le donne in menopausa ad intraprendere un percorso di consapevole benessere, dall’altra promuovere la pratica del movimento a tutte le età, quale fonte ineludibile di benessere.

“L’evento sarà anche l’occasione – ha aggiunto Carboni – sia per lanciare un ciclo di incontri tematici sul benessere della donna in menopausa, sia una serie di laboratori in movimento “Benessere 0-100”, ovvero per tutte le età secondo il modello pedagogico adottato presso i diversi servizi socio-educativi comunali. Gli appuntamenti si terranno da marzo a maggio in diversi punti della città, sia all’interno dei servizi comunali sia all’aperto”.

Le attività si terranno con il contributo di alcune professioniste del territorio. Sono previsti 9 incontri, che si terranno al Centro per le famiglie comunale di via San Martino per affrontare, dal 19 marzo al 16 aprile, nella fascia oraria pomeridiana temi in relazione alla menopausa come l’alimentazione del corpo, della mente e delle emozioni. Un decimo incontro sarà costituito da un laboratorio di movimento all’aperto presso il Giardino “Nuttate de Luna” sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 11,30.

L’elenco delle iniziative continua con laboratori di movimento rivolti a tutti. “Adolescenti in movimento – Giochi senza quartiere” è in programma presso il Parco “Annunziata” di Porto D’Ascoli, in raccordo con il Centro ludico di via Gronchi, sabato 11 maggio, il laboratorio “Nonni + bambini in movimento + divertimento” si farà al Centro Sociale “Primavera” sabato 25 maggio dalle 10 alle 11,30, il laboratorio “Benessere con il movimento per i care givers dei soggetti affetti da Alzheimer e diversamente abili si terrà sabato 25 maggio al centro diurno “Il Giardino dei Tigli”, di via Luciani.

