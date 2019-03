SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Interventi a San Benedetto nei prossimi giorni

Viale De Gasperi sarà interessato da un corposo intervento di manutenzione e ripristino del decoro urbano nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, quando saranno in vigore i divieti di sosta lungo l’intera arteria cittadina.

Il servizio Aree Verdi procederà alla potatura del patrimonio arboreo che caratterizza l’aiuola spartitraffico mentre la Polizia Municipale, avvalendosi delle norme del Codice della strada che prevedono la rimozione forzata dei mezzi in divieto, farà portar via le biciclette posizionate lungo lo spartitraffico, molte delle quali in stato di evidente abbandono. A tale scopo, nei giorni scorsi sono stati collocati degli appositi avvisi lungo la zona interessata dall’intervento. Chi vorrà ritirare il proprio mezzo, infatti, dovrà seguire la procedura prevista per i veicoli, con le spese di rimozione e custodia che vanno ad aggiungersi alla sanzione amministrativa per inosservanza del divieto di sosta.

