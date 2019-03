SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Turismo come vera e propria industria diffusa. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, il turismo si conferma un volano per l’economia del nostro Paese con una propensione alla crescita molto incoraggiante. Il 2017 è stato di fatto, un anno più che positivo per il movimento turistico in Italia: gli esercizi ricettivi hanno registrato un nuovo massimo storico, dopo quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+4,4% rispetto al 2016) e 123 milioni di arrivi (+5,3%). La crescita è stata superiore a quella media europea.

Nel 2017 si stima che i viaggi per vacanze rappresentino l’88% di quelli effettuati dai residenti in Italia negli esercizi ricettivi nazionali (+5,6% sul 2016). Soltanto il restante 12% è per i viaggi di lavoro (-13,0%). Il nostro territorio, che vive anche e soprattutto di turismo, ha in sé un potenziale che può sempre essere migliorato e ottimizzato grazie al supporto di strategie mirate e ad un affiancamento di partner solidi ed affidabili.

Si svolgerà a San Bendetto del Tronto il prossimo martedì 12 marzo, dalle 15 alle 17.30, presso l’Auditorium Comunale Tebaldini, la nuova tappa nazionale dell’evento InTour – Innovative Tourism, promosso dal Gruppo Bancario Iccrea e dalla Bcc di Ripatransone e Fermano. L’incontro formativo gratuito è rivolto agli imprenditori del settore turistico per fornire un supporto allo sviluppo dei territori e valorizzare le sue diverse realtà.

L’Istituto bancario Iccrea e la Bcc di Ripatransone e del Fermano desiderano accompagnare e sostenere il turismo nella sua crescita, puntando sulla qualità e varietà dell’offerta territoriale e ricettiva. Nel corso dell’evento i presenti avranno modo dapprima di ascoltare il contributo di Luca Fronzoni – esperto di comunicazione e marketing digitale – sull’importanza del WiFi e le sue molteplici applicazioni, seguirà una tavola rotonda su innovazione, finanziamenti e nuovi sistemi di pagamento.

“L’istituto bancario Iccrea e la Bcc di Ripatransone e del Fermano – sottolinea Michelino Michetti Presidente Bcc Ripatransone e Del Fermano – sottoscrivono anche attraverso questo incontro, il proprio impegno a sostegno del territorio attraverso lo studio e la proposta di un’offerta mirata di servizi aderenti alle necessità del nostro turismo che non è uguale a quello di altre regioni”.

“Il sostegno della Bcc Ripatransone e del Fermano e del Gruppo Bancario Iccrea alle imprese nel settore turismo – ha detto Vito Verdecchia – Direttore Generale Bcc Ripatransone e del Fermano – garantisce un contributo professionale e affidabile per contribuire al migliore stato di salute del tessuto economico locale che necessita di sempre maggiore qualità”.

