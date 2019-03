Si tratta di un totale di 13 lotti fra cui dieci fra terreni e aree pubbliche ma anche alcuni edifici. Fra questi anche un appartamento oltre all’edificio di via Palmaroli, all’ingresso del centro storico, ex sede dell’Opera Pia Madonna degli Angeli

GROTTAMMARE – La Giunta del Comune di Grottammare ha approvato, con delibera del 7 marzo, l’aggiornamento del piano alienazioni. Nel nuovo documento ci sono, adesso, tutti gli immobili che il Comune intende vendere all’asta nel corso dell’anno 2019.

Si tratta di un totale di 13 lotti fra cui dieci fra terreni e aree pubbliche ma anche alcuni edifici. Fra questi un appartamento, sito al secondo piano, in via Madonna degli Angeli che era in vendita anche nel 2018 (clicca qui) e anche l’edificio di via Palmaroli, all’ingresso del centro storico, ex sede dell’Opera Pia Madonna degli Angeli.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTA LA LISTA

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)