Si terrà normalmente nel tratto di viale Moretti che va da via Curzi a Piazza Matteotti mentre è soppresso anche in viale Colombo e via Milanesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 19 marzo, martedì, la Tirreno-Adriatico farà la sua consueta e tradizionale tappa, l’ultima a San Benedetto. In vista del passaggio della Corsa dei Due Mari, il Comune prende provvedimenti in relazione al classico mercato del martedì che si terrà in ogni caso, ma con alcuni cambiamenti, definiti da una recente ordinanza dirigenziale da Viale De Gasperi.

I posteggi degli operatori di viale Moretti, da via Bassi a piazza Giorgini, solitamente senza mezzi, verranno dislocati in viale Moretti, sempre senza mezzi, nel tratto che da via Curzi va a Piazza Matteotti. Per i posteggi ubicati in piazza Giorgini e viale Buozzi, viale Colombo e via Milanesi, il mercato di martedì 19 marzo 2019 è soppresso.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)