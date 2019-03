ALBA ADRIATICA- Il World Tour di Beach Volley, per l’estate 2019, farà tappa ad Alba Adriatica. La cittadina abruzzese ospiterà dal 12 al 14 luglio un torneo femminile ad una stella (si va da 1 a 5 nei tornei).

Dopo la tappa di Daegu in Corea e prima di Portogallo e Canada, la carovana delle migliori giocatrici di beach volley passerà per l’Abruzzo. L’Italia, poi, ospiterà anche le finali del World Tour a Roma, che andranno in scena dal 4 all’8 settembre al Foro Italico.

