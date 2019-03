Si è trattato di una splendida mattinata dedicata a promuovere stili di vita corretti, con l’alimentazione e il movimento in primo piano, ma anche di conoscenza di uno splendido luogo, la Riserva naturale della Sentina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Boom di partecipanti per la camminata organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna organizzata da U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0 e Centro commerciale Porto Grande.

Si è trattato di una splendida mattinata dedicata a promuovere stili di vita corretti, con l’alimentazione e il movimento in primo piano, ma anche di conoscenza di uno splendido luogo, la Riserva naturale della Sentina dove parecchi dei partecipanti non erano mai entrati.

Grazie all’aiuto del volontario Andrea Marinucci è stato possibile conoscere le particolarità di uno splendido posto dove è possibile stare a contatto con la natura, ammirare flora e fauna a pochi metri dal mare.

Dopo la camminata, che ha condotto i partecipanti dall’Ipercoop Porto Grande proprio alla Riserva naturale della Sentina attraverso un percorso ricco di spunti interessanti da approfondire, si è fatto ritorno sul luogo di partenza dove c’è stato l’incontro con la nutrizionista Sonia Bolognesi che ha parlato di sana alimentazione e di prodotti da utilizzare proprio per avere una corretta alimentazione.

“Abbiamo parlato delle biomolecole – ha detto la dottoressa Bolognesi – antiossidanti presenti negli alimenti e le loro caratteristiche nutraceutiche, in particolare del ruolo della betaina presente nella barbabietola rossa, dell’allicina nell’aglio, della quercitina negli agrumi, del betacarotone, della capacità antiossidante dei capperi e dei chiodi di garofano”.

Al termine Coop Alleanza 3.0 ha omaggiato i partecipanti con gramigna paglia e fieno e fiocchi di riso con frumento integrale e orzo integrale.

