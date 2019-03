Samb colpita già nel primo tempo quando va sotto su rigore e si ritrova in dieci per il rosso a Signori ma Ilari riesce a trovare il pari. Nella ripresa il tracollo con le reti di Bianchi (doppietta) e Bovo. Rossoblu scivolano al decimo posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle 16.30 in diretta dal Riviera delle Palme Samb-Vicenza, partita importante in chiave qualificazione play off. I veneti, noni, seguono a due punti di distacco i rossoblu. Ricordiamo che ai play off giocheranno le qualificate dal secondo al decimo posto.

Applausi dei tifosi già presenti allo stadio (15.50) all’ingresso dei calciatori rossoblu. Temperatura primaverile, circa 17 gradi, prato in discrete condizioni, cielo sereno.

SAMB (3-5-2): Sala, Celjak, Miceli, Fissore; Rapisarda, Signori, Gelonese(40′ st Caccetta), Ilari(23′ st Russotto), D’Ignazio(38′ pt Rocchi); Stanco(40′ st Bove), Calderini(23′ st Di Massimo). A disposizione: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Di Massimo. Bove, Rocchi, Cecchini, Caccetta, Russotto. Allenatore: Giorgio Roselli.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bianchi D., Bizzotto, Pasini, Stevanin, Bianchi N.(33′ st Tronco), Zonta(25′ st Cinelli), Pontisso(25′ st Bove); Curcio; Giacomelli(25′ st Zarpellon), Guerra(25′ st Maestrello). A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Tronco, Zarpellon, Cinelli, Bonetto, Maistrello, Gashi, Mantovani, Bovo. Allenatore: Giovanni Colella.

Arbitro: Mario Cascone (Meocci-Santi)

Marcatori: 33′ pt rig. Giacomelli (V), 40′ pt Ilari (S), 9′ st Bianchi N. (V), 22′ st Bianchi N. (V), 37′ st Bovo (V)

Ammoniti: 3′ st Calderini (S)

Espulsi: 32′ pt Signori (S)

Angoli: 3-6

DIRETTA

Primo tempo

1′ Subito un pallone in area di Calderini, teso a cercare la deviazione di testa di Signori: Grandi la blocca! Prima occasione rossoblu!

3′ Sala si fa scippare incredibilmente la palal da Giacomelli in area, il numero 10 vicentino ha la porta libera ma è in posizione defilata e il suo tiro esce di pochissimo. CHE PERICOLO PER LA SAMB.

7′ D’Ignazio va via sulla fascia e Bianchi lo stende. Solo un richiamo, tutto lo stadio voleva il giallo.

8′ Cross in mezzo di Celjak per Ilari che prova una giravolta con colpo di tacco: palla fuori di poco. Che ha provato Ilari! (FOTO)

10′ La Samb adesso spinge, Signori allunga sulla fascia, poi un colpo d’esterno a cercare Stanco che stoppa e calcia ma viene ribattuto da Bizzotto. Adesso anche la Nord si infiamma. (FOTO)

11′ Ci prova Bianchi col destro da posizione defilata: pallone fuori.

15′ Ancora Ilari calcia di prima in area servito da Calderini: palla fuori di poco! (FOTO)



17′ Pontisso recupera un apllone spazzato da Miceli fuori area, carica il destro e calcia: Sala blocca a terra. Partita vivace al Riviera. (FOTO)

26′ Punizione dal limite per gli ospiti. Curcio sulla palla: va il 28 col destro ma il pallone è troppo alto.

32′ Angolo per il Vicenza, pallone spiovente in area. Signori tocca di mano e l’arbitro dà rigore ed espulsione. (FOTO, L’EPISODIO DEL RIGORE)

33′ GOL DEL VICENZA. Parte Giacomelli con un destro centrale: Sala battuto e Vicenza avanti 1-0. (FOTO)



38′ Roselli aggiusta la squadra dopo il rosso a Signori. Dentro Rocchi per D’Ignazio. Rocchi si piazza a fare il play: una sorta di 4-3-2 per i rossoblu.

40′ GOOOL DELLA SAMB. Angolo per la Samb. Rapisarda va dentro per Ilari che di testa la insacca: 1-1! (FOTO)



42′ La Samb spinge anche in 10 e guadagna un altro angolo, il pubblico adesso è in ebollizione.

45′ Due minuti di recupero concessi.

45′ + 2 Finisce qui la prima frazione. 1-1 fra Samb e Vicenza. Al rigore di Giacomelli ha risposto Ilari di testa. Samb in 10 per l’espulsione di Signori in occasione dell’azione del rigore.

Secondo tempo

3′ Fallo di Calderini su Nicolò Bianchi dai 30 metri. Giallo al numero 10 e punizione Vicenza che però i biancorossi sprecano con Curcio: pallone alto.

8′ Parte in contropiede il Vicenza (palla persa da Rocchi e Calderini), pallone a Curcio che se la sposta sul sinistro: Sala mette in angolo.

9′ GOL DEL VICENZA. Gelonese perde palla davamti all’area, percussione di Giacomelli e palla dentro dove Bianchi la colpisce in maniera sporca ingannando Sala: Vicenza ancora acvanti 2-1.(FOTO)

17′ Pallone in area a cercare Gelonese che non riesce a insaccarla, forse anche eprché è stato spinto. Per l’arbitro non c’è nulla però. (FOTO)

19′ Calderini cede a Fossore sulla sinistra, cross in mezzo e testa di Stanco che va fuori. (FOTO)

20′ Indecisione di Sala su retropassaggio (complicato) di Rapisarda, palla in angolo e pubblico che rumoreggia.

23′ Gol del Vicenza, 3-1, ha segnato ancora Bianchi (doppietta) ricevendo sul secondo palo. 3-1 VICENZA (FOTO).



24′ Roselli cambia: dentro Russotto e Di Massimo per Ilari e Calderini.

29′ Dentro Bovo per Pontisso e Cinelli per Zonta nel Vicenza.

Al Riviera presentoi anche i tifosi del Pescara, e si sente dai cori che si scambiano le due Curve. (FOTO)

33′ Esce il protagonista di giornata Bianchi per Tronco.

37′ GOL VICENZA, 4-1. Ancora una rete del Vicenza: tiro dal limite dell’area di Bovo che si insacca a Sala battuto ancora. Dilagano adesso i veneti. (FOTO)



40′ Doppio cambio per Roselli che tira fuori Stanco e Gelonese per Bove e Caccetta. Ma per i rossoblu adesso è durissima con gli uomini di Roselli che sembrano non provarci neppure più.

45′ Tre minuti di recupero concessi.

45′ La Samb non riesce a reagire e si chiude qui la gara. Vicenza che cala il poker al Riviera: finisce 4-1.

