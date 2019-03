Alle 16.30 in diretta dal Riviera delle Palme Samb-Vicenza, partita importante in chiave qualificazione play off. I veneti, noni, seguono a due punti di distacco i rossoblu. Ricordiamo che ai play off giocheranno le qualificate dal secondo al decimo posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle 16.30 in diretta dal Riviera delle Palme Samb-Vicenza, partita importante in chiave qualificazione play off. I veneti, noni, seguono a due punti di distacco i rossoblu. Ricordiamo che ai play off giocheranno le qualificate dal secondo al decimo posto.

Applausi dei tifosi già presenti allo stadio (15.50) all’ingresso dei calciatori rossoblu. Temperatura primaverile, circa 17 gradi, prato in discrete condizioni, cielo sereno.

SAMB (3-5-2): Sala, Celjak, Miceli, Fissore; Rapisarda, Signori, Gelonese, Ilari, D’Ignazio; Stanco, Calderini. A disposizione: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Di Massimo. Bove, Rocchi, Cecchini, Caccetta, Russotto. Allenatore: Giorgio Roselli.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bianchi D., Bizzotto, Pasini, Stevanin, Bianchi N., Zonta, Pontisso; Curcio; Giacomelli, Guerra. A disposizione: Albertazzi, Pizzignacco, Tronco, Zarpellon, Cinelli, Bonetto, Maistrello, Gashi, Mantovani, Bovo. Allenatore: Giovanni Colella.

Arbitro: Mario Cascone (Meocci-Santi)

Qui il nostro commento alle formazioni (video 1 minuto)

Note:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo tempo

1′ Subito un pallone in area di Calderini, teso a cercare la deviazione di testa di Signori: Grandi la blocca! Prima occasione rossoblu!

3′ Sala si fa scippare incredibilmente la palal da Giacomelli in area, il numero 10 vicentino ha la porta libera ma è in posizione defilata e il suo tiro esce di pochissimo. CHE PERICOLO PER LA SAMB.

7′ D’Ignazio va via sulla fascia e Bianchi lo stende. Solo un richiamo, tutto lo stadio voleva il giallo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 71 volte)