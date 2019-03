La Polizia è successivamente intervenuta sulla vicenda per chiarire tutte le circostanze, indagini in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disavventura per una persona in Riviera nella giornata del 9 marzo.

Per motivi in fase di accertamento da parte della Polizia di San Benedetto, un uomo ha ingerito un ovulo contenente droga. È stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per le cure mediche.

Se la caverà, per fortuna. Le indagini degli inquirenti proseguono per mettere nero su bianco su tutte le circostanze.

