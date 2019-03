Complessivamente 113 veicoli ispezionati e 151 le persone identificate. Sanzioni per violazioni al Codice della Strada

FERMO – Negli ultimi giorni le Forze dell’Ordine sono state impegnate sul territorio.

I carabinieri della Compagnia di Fermo hanno pattugliato più zone del Fermano.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, sei autovetture sono state trovate prive di assicurazione e sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca. Tredici verbali elevati per contravvenzioni Codice della Strada. Complessivamente 113 veicoli controllati e 151 le persone identificate.

In totale impiegate 12 autovetture con i colori di istituto e diverse autovetture in “tinta civile” per un totale di 34 carabinieri, con un massiccio impiego capeggiato dal Comandante di Stazione, Maresciallo Maggiore Corrado Badini, supportati dai Carabinieri delle Stazioni limitrofe e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fermo.

