SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono con successo i Laboratori “Crescere con la Musica” presso l’Istituto Musicale Antonio Vivaldi di San Benedetto del Tronto, appositamente rivolti alle famiglie con bambini da zero a tre anni e mamme in attesa dal sesto mese di gravidanza. I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 16 marzo, sabato 16 aprile, sabato 11 maggio e sabato primo giugno 2019.

Il programma prevede dalle ore 16 alle ore 16,45 un laboratorio per mamme in attesa dal 6° mese di gravidanza e bambini dai 0 ai 12 mesi; dalle ore 17 alle ore 17,45 un laboratorio per bambini dai 12 ai 24 mesi; dalle ore 18 alle ore 18,45 un laboratorio per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La partecipazione ai laboratori è totalmente gratuita, è obbligatoria invece la prenotazione da effettuarsi al cellulare 3498540394. Il coordinatore dei laboratori sarà il professor Cristiano Corradetti, affiancato da altri docenti dell’Istituzione.

Nei laboratori è prevista la partecipazione di almeno un genitore: infatti fare musica in famiglia, giocando con la voce e con i suoni, rafforza il legame affettivo tra genitori e figli ed è fonte di benessere per entrambi. Tutti i docenti coinvolti sono laureati con diploma accademico di secondo livello presso il Conservatorio (Laurea Magistrale) e appositamente formati per i laboratori, elementi che assicurano all’utenza la massima qualità e competenza del percorso proposto.

Con i descritti laboratori si conferma quindi l’offerta formativa che lo storico Istituto Musicale mette a disposizione di tutto il territorio: si parte con “Crescere con la Musica” da 0 a 3 anni, si prosegue con la “Propedeutica Musicale” da 4 a 7 anni, per poi eventualmente scegliere l’apprendimento di uno strumento musicale (corsi classici, corsi moderni e orchestra giovanile).

