MARTINSICURO – Festa della Donna addobbata per il centro di Martinsicuro. In occasione delle celebrazioni per l’8 marzo la Commissione Pari Opportunità e il Comune truentino addobberanno infatti un angolo di piazza Cavour con dei fiori gialli come augurio simbolico per tutte le donne e per ricordare la presenza costante della Commissione sul territorio ed il suo impegno a favore delle donne stesse.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Martinsicuro e l’Amministrazione Comunale augurano a tutte le donne un buon 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. “In un momento storico così difficile riteniamo che si debba riscoprire e celebrare il vero significato di questa ricorrenza, la sua storia ed i suoi reali valori” dichiara il Presidente della Cpo truentina, Giorgia Di Biagio. “E’ infatti di fondamentale importanza, soprattutto verso le nuove generazioni, continuare a diffondere la cultura dei diritti e dell’uguaglianza che sono alla base delle celebrazioni per l’8 marzo, sensibilizzare al rispetto della donna e far comprendere come, oggi più che mai, la violenza non sia mai accettabile e tollerabile contro chiunque, in particolare le donne”.

“La Commissione Pari Opportunità, tenuto anche conto degli ultimi spiacevoli fatti di cronaca che hanno riguardato il nostro territorio e l’intera provincia, ci tiene a rinnovare il proprio impegno a favore di questi valori, che sono fondanti e vanno oltre l’8 marzo e le sue celebrazioni, promuovendo incontri, dibattiti ed azioni concrete che mettano al centro della nostra società il ruolo della donna e la sua importanza” conclude Giorgia Di Biagio. “Infine permetteteci di fare un augurio, di vero cuore, alla cara Giusy affinché questo 8 marzo sia un giorno di rinascita per lei e per tutte le donne”.

