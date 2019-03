ASCOLI PICENO – L’8 marzo anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ascoli Piceno saranno in Piazza del Popolo insieme alla Polizia di Stato, all’Associazione Donatorinati e al noto conduttore Rai Massimiliano Ossini per fornire supporto alla manifestazione e contribuire con i colori dei vigili del fuoco a valorizzare al massimo una giornata dedicata al tema della donazione del sangue.

Queste le parole del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Paolo Mariantoni: “Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sottoscritto nello scorso mese di novembre un protocollo d’intesa con l’Associazione Donatori con il fine di sensibilizzare tutti per una sempre maggiore cultura della donazione del sangue e aumentare il numero dei donatori volontari su tutto il territorio nazionale. Non potevamo quindi rifiutare l’invito del Presidente dell’Associazione Claudio Saltari e pertanto venerdì mattina i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno saranno in piazza insieme alla Polizia e a tutta la cittadinanza per donare il sangue in un atto di generosità verso il prossimo che da sempre contraddistingue il nostro lavoro quotidiano”.

