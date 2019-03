SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo giorno di Quaresima e secondo giorno con un “pensiero” espresso via video e diffuso via social da don Vincenzo Catani, parroco di San Pio X a San Benedetto, il quale proseguirà in questa sua opera per tutto il periodo che conduce alla Pasqua.

“Apriamoci al calore e al sole di Dio come dei fiori”, dice don Vincenzo. Di seguito il breve video.

#Quaresima2019 Posted by Parrocchia San Pio X on Wednesday, 6 March 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)