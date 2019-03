Foto live di Matteo Straccia

TERNI – Tutto pronto dallo stadio Libero Liberati per la sfida fra Ternana e Samb, recupero della 9^ giornata che, come noto non si giocò il 23 ottobre per i ricorsi Per la B in cui era coinvolta la Ternana.

Dalle indicazioni del riscaldamento Roselli dovrebbe fare a meno di Signori e Di Massimo. Il mister schiera, come anticipato alla stampa il giorno prima, Russotto a centrocampo mentre davanti ci sono Stanco e Calderini. C’è anche la sorpresa Bove titolare. La Ternana conferma il 4-3-1-2 schierato contro il Monza nell’ultimo week-end con Rivas dietro alal coppia Bifulco-Marilungo.

Roselli nel pre partita

Formazioni:

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Fazio(15′ st Giraudo), Diakitè, Russo, Bergamelli; Defendi, Altobelli, Pobega; Rivas(45′ st Mazzarani); Bifulco(20′ st Frediani), Marilungo (20′ st Vantaggiato). All.: Fabio Gallo. In panchina: Vitali, Gagno, Callegari, Castiglia, Boateng, Vantaggiato, Frediani, Giraudo, mazzarani, Hristov, Cori, Filipponi.

Samb (3-5-2): Sala; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda, Caccetta(20′ st Signori), Bove(12′ st Gelonese), Russotto, Fissore; Calderini (20′ st Di Massimo), Stanco(41′ st Ilari). All.: Giorgio Roselli. In panchina: Pegorin, Gelonese, Di Massimo, Rocchi, Ilari, D’Ignazio, Signori, Panaioli.

La formazione della Samb

Arbitro: Pashuku coadiuvato dagli assitenti Barone e Rizzotto

Note: Da San Benedetto arrivano in 150 (FOTO)

Marcatori:

Ammoniti: 5′ pt Celjak (S), 34′ st Diakitè (T)

Espulsi:

Angoli: 2-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Cross di Rapisarda per la testa di Stanco, gran parata di Iannarilli! (FOTO)



5′ Primo giallo della gara per Celjak che sale addosso a Marilungo che gli aveva soffiato palla e si dirigeva verso la porta.

9′ Ci prova adesso Altobelli col destro: palla larga.

Calderini in azione

24′ Punizione per la Samb dalla trequarti, Russotto va in area a cercaare le torri ma viene fischiato fuorigioco.

32′ Primo tempo davvero avaro di emozioni. Dopo l’occasione per Stanco in apertura la partita praticamente non ha avuto più nulla da dire.

37′ C’è fallo su Rivas ora sull’out di sinistra. Punizione pericolosa con la Ternana che porta i lunghi in area.

38′ Parte lo spiovente col destro e Sala smanaccia in angolo, il primo della partita. Parte Defendi dalla bandierina e in mezzo c’è un colpo di testa di Marilungo, deviato, che Sala devia ancora in corner. BELLA PARATA DI SALA

Bove in azione, contrastato da Pobega

44′ Punizione per la Ternana, Defendi va in area dove Diakitè fa la sponda per Marilungo che va di testa con Sala che mette ancora in angolo ma l’arbitro ferma il gioco: fallo in area. (FOTO)

45′ Finisce qui un primo tempo sostanzialmente opaco. Avvio promettente della Samb che ha una grande occasione con Stanco dopo 2′. Poi una lunga pausa dei 22 in campo e negli ultimi 10 minuti la Ternana ha iniziato a produrre gioco, provando qualche attacco alla porta di Sala.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida senza cambi fra i 22.

3′ Fazio scende sulla fascia destra e prova un cross che si trasforma in un tiro che va a sfiorare l’incrocio dei pali a Sala battuto. Che pericolo!



5′ Palla che schizza fuori dall’alrea dopo una respinta di Miceli, ancora Fazio si avventa sul pallone col sinistro: palla di poco fuori! SECONDA OCCASIONE PER LA TERNANA (FOTO).



12′ Cambio per Roselli: dentro Gelonese, fuori Gabriele Bove.

15′ Dentro Giraudo per Fazio negli umbri che passano al 3-5-2.

17′ Pobega si inserisce sulla fascia e riceve da Bifulco, palla in mezzo all’area a cercare Rivas e grande recupero di Fissore.

20′ Dentro Signori e Di Massimo, fuori Caccetta e Calderini, doppia mossa per Roselli. Frediani e Vantaggiato fanno il loro ingresso in campo per Marilungo e Bifulco nei pdroni di casa invece.

22′ VANTAGGIATO SFIORA IL GOL. Scatto in area di Frediani che mette in mezzo dove in agguato colpisce Vantaggiato: palla fuori di un soffio!

34′ Giallo a Diakitè che entra malissimo su Di Massimo che resta a terra qualche istante.

41′ Cambio Samb: entra Ilari ed esce Stanco. Il numero 20 si piazza alle spalle di Di Massimo adesso.

43′ Cross in mezzo di Rapisarda per Di Massimo che cade, forse spinto, ma non si lamenta. Per l’arbitro si può proseguire.

45′ concessi 4 minuti di recupero mentre la Ternana sostituisce Rivas con Mazzarani.

45′ + 4 Non succede nulla nel recupero e la Samb pareggia la sua 15 gara stagionale tenendo il 9° posto e allungando a + 5 sulla Vis Pesaro 11^.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1.071 volte)