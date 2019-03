Sia Snai che William Hill danno la vittoria dei rossoblu a 3.70, il pareggio a 3 mentre per la vittoria della Ternana, per ogni euro giocato se ne vincono 2.10

TERNI – Dalle 20 e 30 al Libero Liberati di Terni va in scena la sfida fra Ternana e Samb. Diamo uno sguardo alle quote dei bookmakers.Sia Snai che William Hill danno la vittoria dei rossoblu a 3.70, il areggio a 3 mentre per la vittoria della Ternana, per ogni euro giocato se ne vincono 2.10.

