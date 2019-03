L’altro è stato portato in ospedale a San Benedetto. Sul posto 118, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco per soccorsi e rilievi

VALDASO – Incidente nella giornata del 6 marzo.

Sulla Valdaso, tra le province di Ascoli e Fermo vicino Montefiore, scontro frontale fra due mezzi per cause in fase di accertamento.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi. Due feriti soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanze. Uno dei due è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza. L’altro all’ospedale di San Benedetto.

Sul luogo, in ausilio ai soccorsi, anche i Vigili del Fuoco.

