Appuntamento dunque che appare decisivo, stante il tempo che si avvicina al voto del 26 maggio per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del nuovo sindaco

MONTEPRANDONE – Si terrà alle ore 21, a Monteprandone, l’assemblea degli iscritti cittadini del Partito Democratico. Un appuntamento importante anche in virtù delle recenti dichiarazioni dell’attuale vicesindaco Sergio Loggi, il quale si è sfilato dalla contesa delle primarie, almeno come ipotizzate negli incontri avuti in precedenza con gli altri aspiranti candidati Orlando Ruggieri ed Emerenziana Cappella, alla presenza del segretario di circolo comunale Alessio Capecci e del segretario provinciale Matteo Terrani.

Appuntamento dunque che appare decisivo, stante il tempo che si avvicina al voto del 26 maggio per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del nuovo sindaco.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)