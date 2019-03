Recuperata l’intera refurtiva, consistente in orologi e gioielli asportati pochi istanti prima dall’abitazione. Sfondata la porta d’ingresso con un trapano e scalpello

PORTO SANT’ELPIDIO – Stava furtivamente uscendo da una abitazione con il bottino celato dentro un borsone insieme a materiale atto allo scasso, quando è stato prima intercettato dal proprietario di casa e constestualmente dal personale della Sezione Volante della Questura di Fermo, giunta sul posto dalla sala operativa che aveva poc’anzi ricevuto una richiesta di intervento per furto in atto in un appartamento di Porto Sant’Elpidio.

Alla vista degli agenti della Polizia il ladro, divincolandosi dal proprietario di casa che lo aveva tentato di bloccarlo, si dava a precipitosa fuga nelle campagne limitrofe rincorso a piedi dal personale della Volante.

Dopo un affanoso inseguimento, l’uomo un noto pregiudicato, veniva bloccato dagli operatori che recuperavano l’intera refurtiva, consistente in orologi e gioielli asportati pochi istanti prima dall’abitazione, sfondando la porta d’ingresso con un trapano e scalpello.

Tutto la refurtiva veniva riconsegnata al legittimo proprietario. L’attività veniva fatta propria dall’ autorità giudiziaria che ha disposto la traduzione dell’uomo agli arresti domiciliari.

