RIPATRANSONE – Giovedì 7 e Venerdì 8 Marzo, due le serate dedicate alla Festa della Donna a Ripatransone che quest’anno celebra la ricorrenza sposando l’originale formula di Hors Lits, festival internazionale diffuso che prevede quattro spettacoli della durata di 20 minuti, ognuno ambientato in abitazioni private differenti, in cui il pubblico si muoverà di casa in casa per assistere alle esibizioni.

La quinta edizione di Hors Lits Ripatransone sarà speciale: ad animarla, infatti, sarà un cast tutto al femminile: Emanuela Piersimoni, Ermelinda Coccia, Romina Antonelli, Valeria Svizzeri in duo con Silvia Premici. Gli spettacoli sono stati pensati appositamente per rendere omaggio alle donne ma anche per divertire gli uomini, il tutto con la consueta leggerezza che contraddistingue questo piccolo festival dal cuore grande.

L’evento sarà realizzato grazie alla collaborazione tra il comitato Che Jella e il Comune di Ripatransone che patrocina l’iniziativa. Per partecipare è necessaria la prenotazione via mail a horslits.ripatransone@gmail.com o telefonicamente ai numeri 320.06.11.939/333.48.49.502 (data la particolarità dell’evento, i posti sono limitati).

