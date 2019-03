SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 5 marzo a San Benedetto.

In via Manara impatto fra auto e bici. Rilievi affidati alla Polizia Municipale per chiarire la dinamica del sinistro. Il ciclista, un sambenedettese sulla settantina di anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

E’ stato portato in ospedale per accertamenti e cure mediche ma secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni non sono gravi, per fortuna.

