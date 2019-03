La stessa impresa che sta eseguendo l’intervento (Delta Segnaletica srl di Falconara Marittima) si occuperà, a seguire, anche dei lavori necessari al cambio di viabilità in via D’Azeglio, a Zona Ascolani

GROTTAMMARE – Sono iniziati questa mattina, 4 marzo, i lavori propedeutici al cambio di viabilità annunciato in via Cilea. L’intervento servirà ad eliminare la pericolosità di un tratto della strada finora interamente a doppio senso di marcia. Si tratta di una via con flusso viario di particolare nota, dal momento che, oltre a servire una zona esclusivamente residenziale con annesso centro sportivo, collega anche due importanti arterie cittadine come la Valtesino e la Cuprense.

La nuova viabilità entrerà in vigore nel corso della settimana e prevede la percorribilità a senso unico ovest-est del tratto compreso tra l’incrocio con la strada che immette al parcheggio del centro sportivo “Beretti” e l’incrocio con via Malavoglia. Quest’ultima, sarà a senso unico est-ovest (direzione via Memoriale) per assorbire il flusso veicolare assicurando il riallacciamento con la via Cilea.

La stessa impresa che sta eseguendo l’intervento in via Cilea – Delta Segnaletica srl di Falconara Marittima – si occuperà, a seguire, anche dei lavori necessari al cambio di viabilità in via D’Azeglio, a Zona Ascolani. Complessivamente, il costo per l’ente è di 10.693,48 euro (oneri e IVA compresi).

Nel frattempo, sono in via di completamento le opere in via Bologna. Questa mattina sono stati piantati i 12 alberi di Giuda, in sostituzione dei pini domestici le cui radici avevano deteriorato il manto stradale e la pavimentazione laterale.

