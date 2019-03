SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento di qualità in Riviera con il grande teatro.

A San Benedetto Michele Placido e Anna Bonaiuto saranno al Teatro Concordia, giovedì 7 marzo, con la commedia«Piccoli crimini coniugali» di Eric-Emmanuel Schmitt, penultimo appuntamento del cartellone in abbonamentorealizzato da Comune e Amat con il contributo di MiBAC e Regione Marche e con il sostegno del Bim Tronto.

Gilles e Lisa da quindici anni si trovano a vivere un apparentemente, tranquillo menage familiare. Lui, scrittore di gialli, in realtà non è un grande fautore della vita a due, convinto che si tratti di un’associazione a delinquere finalizzata alla distruzione del partner. Lei, moglie fedele, è invece molto innamorata e timorosa di perdere il marito. Un piccolo incidente domestico, in cui Gilles, pur mantenendo intatte le proprie facoltà intellettuali, perde completamente la memoria, diventa la causa scatenante di un sottile e distruttivo gioco al massacro. I tentativi di Lisa di aiutare il compagno a riappropriarsi della sua identità e del loro vissuto comune diventano, un percorso bizzarro, divertente e doloroso. Gilles e Lisa avranno un bel da fare per cancellare l’immagine di sé che ciascuno ha dell’altro, attraverso rivelazioni sorprendenti, scoperte sospettate, ma sempre taciute, rancori, gelosie, fraintendimenti mai chiariti, in una lotta senza esclusioni di colpi, sostenuta, per fortuna loro, da una grande attrazione fisica che li tiene avvinti.

Informazioni e biglietti al Teatro Concordia (0735/588246), all’Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto (0735/794588 e 0735/794460). Lo spettacolo inizierà alle 20.45.

