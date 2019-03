SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seguite in diretta la ventesima puntata di “Scienziati nel Pallone“, l’appuntamento fisso del lunedì sera di RivieraOggi.it sulla Samb, che sarà trasmesso dalle 18.45 in diretta da Special Price Arredamenti, in Corso Mazzini 202. E’ possibile mandare le vostre domande al numero WhatsApp 3289519554 oppure commentando questo articolo o inviando una mail a info@rivieraoggi.it.

In studio: Mario Ballatore, consigliere comunale di maggioranza; Pierluigi Capriotti, giornalista de Il Resto del Carlino; William Belardinelli, tifoso Samb ed esperto di calcio; Walter Del Gatto, opinionista e tifoso Samb; Giuseppe Buscemi, giornalista. Conducono Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

