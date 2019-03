PORDENONE – La Samb strappa un punto a casa della capolista. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Gavazzi (gran tiro sotto al sette) e di Fissore che mette a segno il suo primo gol in rossoblu di testa dagli sviluppi di una punizione.

Attilio Tesser (mister Pordenone): “Dalla Samb abbiamo sofferto principalmente i calci piazzati, sono stati pericolosi sin dall’inizio su punizioni e corner. E’ un peccato, queste partite sono le classiche partite sporche e combattute. Dopo il grande gol di Gavazzi è stato un peccato non aver conservato l’1-0. Loro hanno fatto la partita che volevano, difensiva e a chiudere gli spazi. Era difficile passare, non siamo riusciti a capitalizzare nella ripresa nonostante la Samb si sia abbassata molto. E’ un buon punto per me, giochiamo per vincere ma tutti i punti sono buoni dico sempre. Ci sono anche gli avversari”.

