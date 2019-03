PORDENONE – Dalle 16 e 30 la Samb di Roselli è in scena a 500 km da casa, allo stadio Bottecchia di Pordenone contro la capolista. Al seguito dei rossoblu 61 tifosi da San Benedetto.

Roselli ha qualche problema di formazione visto che in Friuli porta appena 19 uomini. Mancano infatti Cecchini (a riposo precauzionale dovrebbe farcela il 6 per Ternana-Samb), Zaffagnini che in settimana verrà visitato da uno specialista per il problema al ginocchio che lo tormenta da mesi. Assenti anche Brunetti, De Paoli e il terzo portiere Rinaldi.

Le probabili formazioni

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Vogliacco, Barison, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Zammarini; Berrettoni; Ciurria, Candellone. All. Attilio Tesser.

SAMB (3-5-2): Sala; Biondi, Miceli, Fissore; Rapisarda, Rocchi, Gelonese, Signori, Celjak; Calderini, Stanco. All.: Giorgio Roselli

