PORDENONE – Dalle 16 e 30 la Samb di Roselli è in scena a 500 km da casa, allo stadio Bottecchia di Pordenone contro la capolista. Al seguito dei rossoblu 61 tifosi da San Benedetto.

Roselli ha qualche problema di formazione visto che in Friuli porta appena 19 uomini. Mancano infatti Cecchini (a riposo precauzionale dovrebbe farcela il 6 per Ternana-Samb), Zaffagnini che in settimana verrà visitato da uno specialista per il problema al ginocchio che lo tormenta da mesi. Assenti anche Brunetti, De Paoli e il terzo portiere Rinaldi.

Riscaldamento pre partita

Le formazioni ufficiali



PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Vogliacco, Barison, De Agostini; Gavazzi, Burrai(34′ st Germinale), Bombagi(1′ st Zammarini); Berrettoni(1′ st Rover); Ciurria(15′ st Magnaghi), Candellone. All. Attilio Tesser. In panchina: Meneghetti, Germinale, Damian, Magnaghi, Rover, Zammarini, Frabotta, Florio, Bassoli, Cotali.

SAMB (3-5-2): Sala; Celjak, Miceli, Biondi; Rapisarda, Ilari(38′ st Caccetta), Gelonese, Signori(19′ st Rocchi), Fissore; Russotto, Stanco(19′ st Di Massimo). All.: Giorgio Roselli. In panchina: Pegorin, Di Massimo, Bove, Calderini, Rocchi, d’Ignazio, Panaioli, Caccetta.

Arbitro: Mercenaro di Genova (Cataldo-Ceccon)

Note: Terreno in buone condizioni, temperatura primaverile sopra ai 15 gradi. Da San Benedetto arrivano in 61

Marcatori: 15′ pt Gavazzi (P), 24′ pt Fissore (S)

Ammoniti: 27′ pt Bombagi (P), 44′ pt Miceli (S), 28′ st Rocchi (S), 43′ st Fissore (S)

Espulsi:

Angoli: 8-4

DIRETTA

Primo tempo

1′ Partiti, Celjak gioca nei tre dietro mentre Fissore fa di nuovo l’esterno largo. Classico 3-5-2 per Roselli che completa l’11 con Miceli e Biondi dietro, Rapisarda a destra. Poi Ilari con Gelonese e Signori a centrocampo mentre davanti ci sono Russotto e Stanco.

3′ Berrettoni riceve fra le linee e prova il destro, esce un tiro smorzato fuori di parecchio.

4′ Adesso è Fissore che va col sinistro da lontano: il pallone non passa lontano dal palo alla sinistra di Bindi!

5′ Punizione per la Samb, destro di Russotto che colpisce il palo!

6′ De Agostini scende sulla fascia e cerca Bombagi in area, grande chiusura in diagonale di Fissore.

11′ Primo angolo per il Pordenone. Palla in area ma viene fischiato fallo in attacco ai ramarri.

15′ Super gol di Gavazzi che riceve da fuori area e spara un destro che si insacca sotto l’incrocio! GOL DEL PORDENONE:1-0

16′ Subito una punizione sempre per i padroni di casa che provano il destro con Burrai: una “maledetta” alla Pirlo che finisce fuori.

19′ Primo angolo per la Samb che la mette dentro l’area, per poco non arriva la deviazione di Rapidarda sotto porta: palla che sfila vicina al palo.

23′ Punizione dai 25 metri per il destro di Burrai. Pericolosa la posizione. Parte il numero 8 dei neroverdi ma il pallone finisce ancora alto.

24′ Bella apertura di Russotto a cercare Rapisarda sulla destra, cross in mezzo che De Agostini tocca con il gomito: punizione.

24′ GOOOOOL DELLA SAMB! Russotto sul pallone, palla in area a cercare le torri: Fissore stacca da solo davanti a Bindi e il pallone si insacca: Samb che la riprende! 1-1 adesso.

29′ Pallone in area a cercare Stanco che anticipa il tempo della battuta colpendo di testa e quasi sorprendendo Bindi che si rifugia in angolo! Samb che spinge adesso.

37′ Adesso il ritmo della gara, davvero bella e piena di ribaltamenti di fronte nella prima mezz’ora, si è un po’ spezzato. Samb bene finora coi rossoblu che hanno anche rischiato di andare in vantaggio.

41′ Miceli butta fuori di testa un cross di Semenzato, 4° angolo per i ramarri che però non riescono a sfruttarlo a fondo. La testa di Vogliacco finisce alta.

44′ Fallo tattico di Miceli a centrocampo: giallo.

45′ Sulla punizione che ne consegue, battuta da Burrai col pallone che sfila fuori, si chiude il primo tempo. 1-1 fra Pordenone e Samb.

Secondo tempo

1′ Subito doppio cambio nel Pordenone: dentro Rover e Zammarini per Berrettoni e Bombagi.

8′ Grande percussione centrale palla al piede per Rapisarda che al limite dell’area cede a Ilari che però inciampa sulla palla, peccato.

11′ Sesto angolo per i padroni di casa, batti e ribatti poi Ciurria prova col destro ma Sala la prende.

15′ Dentro Magnaghi per Ciurria nei ramarri.

15′ Adesso Russotto gioca più sulla linea dei centrocampisti, a sinistra, mentre Ilari è a supporto della punta.

16′ Discesa di De Agostini che arriva sul fondo e mette un pallone arretrato per Zammarini che colpisce di prima col sinistro: alto.

18′ Palla in area di Ilari, batti e ribatti con Signori che ci prova a deviare ma il pallone finisce fuori.

19′ Dentro Di Massimo per Stanco nella Samb e Rocchi per Signori.

24′ Angolo Pordenone e palla pericolosa in area. Sala si fa male e chiede l’ingresso dello staff medico. Niente di grave, dopo poco il portiere riprende il posto fra i pali.

28′ Rocchi trattiene Zammarini: giallo e punizione dai 35 metri per Burrai che probabilmente la metterà in area. E invece il centrocampista sardo sfodera un’altra punizione “maledetta” ma la palla ancira una volta finisce lontana dallo specchio della porta.

La Samb adesso sembra schierare un 4-4-2 con Russotto a sinistra e Rapisarda a destra, Gelonese e Rocchi in mezzo e Ilari dietro Di Massimo. In difesa Celjak scala a terzino con Fissore dall’altra parta e Biondi e Miceli centrali.

32′ Punizione guadagnata da Rocchi che Russotto mette in area ma la palla sfila fuori senza che nessuna torre rossoblu possa intervenire.

34′ Dentro una punta per Tesser che tira fuori Burrai per Germinale.

38′ Dentro l’ex del Pordeonone Caccetta nella Samb: fuori Carlo Ilari. Rocchi si alza e Caccetta va in mezzo.

45′ L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

45′ +1 Angolo Samb che porta a saltare le torri, palla dentro di Di Massimo ma il colpo di testa di Miceli è debole e finisce sul fondo.

45′ + 2 Pericolo in are per la Samb con un pallone messo dentro da Semenzato e toccato da un paio di calciatori di casa prima di sfilare a lato.

45′ + 5 Ultimo minuto, il Pordenone ci prova con De Agostini, cross in mezzo ma sballato: palla fuori per la rimessa di Sala. Sarà l’ultima azione.

45+ 5 Finisce qui, una delle migliori Samb dell’anno in trasferta strappa un punto a casa della capolista. Le reti di Gavazzi e Fissore nei primi 45′.

