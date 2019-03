SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una scomparsa improvvisa. Giovanni Tacconi, 71 anni, è scomparso a causa di un improvviso attacco cardiaco nella mattina di sabato 2 marzo. Era molto noto per aver lavorato per molti anni come chirurgo all’ospedale Madonna del Soccorso.

I funerali si svolgeranno oggi, domenica 3 marzo, alle ore 15.30 nella chiesa di San Benedetto Martire.

Da parte della redazione le più sentite condoglianze alla moglie Mara Di Girolami e ai figli Claudio, Piero, Raffaella, Marco, Luca, Benedetto e Matteo.

